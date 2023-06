Allegri Juve, sono giorni decisivi per il futuro dell’allenatore. Calvo intanto valuta tre possibili alternative

La stagione della Juventus sta ormai arrivando alla fine, con essa, verrà inevitabilmente stilato un bilancio degli obiettivi raggiunti nel corso dell’anno. Un bilancio che coinvolgerà direttamente anche Massimiliano Allegri, la cui permanenza non è scontata al 100%, così come allo stesso tempo non è però detto che lascerà sicuramente Torino. Vediamo nel dettaglio la situazione e chi, eventualmente, potrebbe subentrare al suo posto.

SITUAZIONE ALLEGRI

Sul futuro di Max pesa inevitabilmente l’oneroso contratto firmato nell’estate del 2021 al momento del suo ritorno in bianconero dopo due anni senza panchina. All’allenatore livornese mancano ancora due anni prima di arrivare alla naturale scadenza dell’accordo e gli va dato merito di aver tenuto saldo il gruppo, scosso dalle due penalizzazioni che ci sono state negli ultimi mesi. Dopo Siviglia, però, la botta si è sentita e non poco, considerando anche il clamoroso tonfo di Empoli e il ko casalingo contro il Milan, che hanno costretto Madama a salutare definitivamente la Champions League per l’annata 2023/24. Si è parlato poi di uno spogliatoio non tutto dalla sua parte, con un insieme di giocatori anzi scontento del modo di giocare della squadra. Nei prossimi giorni, dopo la gara contro l’Udinese presumibilmente, Max inconterà la società per fare il punto della situazione. Secondo gli ultimi rumors gli verrà chiesto di adeguarsi ad un nuovo tipo di progetto, che prevede il lancio dei giovani talenti della Next Gen (vedi Miretti, Iling e Soulé) e la rinuncia ai grandi campioni a fine carriera. Possibile l’addio di Vlahovic per risanare le casse di un club decisamente in perdita senza gli introiti della Champions, ma l’atteggiamento dovrà essere decisamente più offensivo e meno rinunciatario. Se si dovesse decidere di arrivare ad un divorzio, con probabile risoluzione consensuale (con pagamento intero della prossima stagione e buonuscita in favore del mister), sono diversi i profili seguiti con attenzione.

CHI PER IL DOPO ALLEGRI?

In primis c’è Igor Tudor, inutile nasconderlo. Il tecnico croato, che a Torino ha già avuto modo di lavorare nello staff di Pirlo dopo una vita da giocatore, è fresco di divorzio al Marsiglia. Un annuncio neanche tanto a ciel sereno, visto che se vociferava ormai da qualche settimana e ora che c’è anche la conferma le indiscrezioni si sprecano. Sondaggi con il suo entourage ce ne sono già stati e l’ingaggio non impossibile da versare, oltre che la giovane età e la voglia di misurarsi ad alti livelli, sono punti a favore. Ma non è l’unico nome sulla lista dei dirigenti bianconeri. Subito dietro troviamo infatti Thiago Motta. Dopo un breve passaggio al genoa, l’ex centrocampista italo-brasiliano ha prima portato alla salvezza uno Spezia partito penalizzato dall’addio del suo mentore Italiano, prima di risollevare un Bologna da troppi anni a vivacchiare al centro della classifica, portandolo poi a pochi punti da una clamorosa qualificazione europea che in terra emiliana manca ormai da troppo tempo. Su di lui sono però forti anche Napoli (l’addio di Spalletti è stato già ufficializzato dal diretto interessati) e Inter (anche se la conferma di Inzaghi sta guadagnando consensi). C’è poi la possibile sorpresa Paulo Sousa. Dopo qualche timido accostamento negli scorsi anni, l’ex centrocampista, protagonista di numerosi viaggi nel corso della sua carriera, è tornato protagonista nella massima serie italiana facendo guadagnare un’agevole salvezza alla sua Salernitana. Qualche piccola speranza anche per Vincenzo Italiano, mentore di Vlahovic a Firenze e che potrebbe ritrovare anche in caso di passaggio a Torino, ma per ora la dirigenza viola fa muro. In sostanza dubbi, e non pochi, su guiderà la Juventus ce ne sono, ma manca ormai poco per scioglierli tutti definitivamente.

