Turco Juve: le condizioni in vista dei playoff contro il Sassuolo. Il giocatore bianconero è recuperato per domani

Nicolò Turco è uscito anzitempo a causa di un fastidio nell’ultima partita della regular season tra Juve Primavera e Fiorentina.

Come appreso da Juventusnews24.com, nella giornata di ieri il giocatore è tornato ad allenarsi in gruppo. Turco è dunque recuperato per la sfida di domani contro il Sassuolo, valida per il primo turno playoff in gara secca.

