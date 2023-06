Arthur Juve, rientro e poi nuovo addio: «Non è nei piani di Allegri». L’agente Pastorello svela il futuro del brasiliano

Arthur tornerà alla Juve dopo l’incolore annata vissuta in prestito al Liverpool, ma non resterà a Torino per molto. A svelare il futuro del brasiliano è stato il suo agente, Pastorello, a TMW a margine della presentazione del Viola Park a Firenze.

ARTHUR TORNA ALLA JUVE – «Si, chiaramente. Lo ha detto anche il Liverpool e probabilmente dovremo trovare un’altra soluzione perché nei piani di Allegri, per motivi tecnico-tattici non rientra. Dovremo attivarci per trovare una soluzione. L’infortunio lo ha tenuto fuori 4 mesi ed ha avuto poco spazio» .

The post Arthur Juve, rientro e poi nuovo addio: «Non è nei piani di Allegri» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG