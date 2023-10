Allegri: «La famiglia Agnelli è sinonimo di garanzia. Tifosi? Ne avremo bisogno per raggiungere gli obiettivi». Le dichiarazioni

Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni dal palco del Pala AlpiTour di Torino in occasione del Together A Black and White per festeggiare i 100 anni di presidenza Agnelli alla Juve.

ALLEGRI – «Buonasera a tutti, sono molto felice di essere qui. Stiamo festeggiando i 100 anni della famiglia Agnelli che è sinonimo di garanzia. Ringrazio i tifosi, quest’anno ne avremo molto bisogno per raggiungere i nostri obiettivi. Oggi è stata particolare, aver passato il tempo con campioni che han fatto la storia della Juventus, il mio amico Marcello (Lippi ndr) che è stato per me un punto di riferimento. Oltre a essere un grande uomo è un vincente, mi ha insegnato molto. Grazie a tutti».

The post Allegri: «La famiglia Agnelli è sinonimo di garanzia. Tifosi? Ne avremo bisogno per raggiungere gli obiettivi» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG