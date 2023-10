Elkann: «Sono grato a chi è parte della Juve e a chi lo è stato. Faremo ancora tantissimo». Le dichiarazioni

John Elkann ha rilasciato alcune dichiarazioni dal palco del Pala AlpiTour di Torino in occasione del Together A Black and White per festeggiare i 100 anni di presidenza Agnelli alla Juve.

ELKANN – «Ho provato gratitudine stasera per tutti voi che siete qui stasera, per voi che avete giocato, che giocate, che siete parte della Juve e lo siete stati. Abbiamo visto qualcosa straordinario, dobbiamo fare ancora tantissimo come famiglia bianconera».

The post Elkann: «Sono grato a chi è parte della Juve e a chi lo è stato. Faremo ancora tantissimo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG