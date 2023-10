Del Piero: «Serata spettacolare con moltissima emozione. Juve? Entrare nello spogliatoio a 18 anni fu un sogno». Le parole

Del Piero è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la serata del Together A Black and White per i 100 anni di presidenza Agnelli alla Juve.

LA PARTITA E LA FESTA – «Ci siamo divertiti, abbiamo corso a volte…. È stata una serata spettacolare per tutti noi. Ritornare in questa cornice di pubblico per questa occasione unica dei 100 anni degli Agnelli è stato molto bello».

EMOZIONE – «Moltissima. Quello che ho instaurato con questi tifosi per 19 anni insieme, le montagne russe che abbiamo fatto, per fortuna tante cose belle, altre meno. Tutti noi in campo abbiamo vissuto tutto con grandissima passione ed emozione. Questo trasporto l’abbiamo dato e ricevuto dal pubblico. Loro sono sesempre stati presenti. Entrare in un ambiente del genere è meraviglioso per qualsiasi giocatore. Io sono fortunato, non è retorica ringraziare. Quando tutti cantano all’unisono è spettacolare».

IL PRIMO DEL PIERO ALLA JUVE – «In quello spogliatoio c’erano tanti campioni, tante persone da seguire sotto gli aspetti del talento, dell’esperienza, della fantasia e della leadership. Per me ragazzino di 18 anni entrare nello spogliatoio della Juve era un sogno che si realizzava. Ero molto attento a osservare quello che accadeva, come si comportavano, cosa dicevano. Questo è stato molto importante da vedere. Sono esperienze da cogliere se hai opportunità di viverle».

VIALLI CAPITANO – Lo è stato per tutti noi e poi ci sono state dinamiche diverse. Io lo sono diventato, ma c’erano tanti capitani e persone riferimento in quello spogliatoio anche se non portavano la fascia. La più grande fortuna che una squadra può avere è avere più di un leader che può appoggiarti in certe cose, essere lì presente con i fatti. Viviamo in un mondo di tante parole, ma poi sono i fatti a fare la differenza».

STANDING OVATION DEL BERNABEU O QUELLA DI OGGI – «E’ una cattiva domanda chiedere di fare il paragone. Sono cose diverse ma ugualmente belle. Questi sono i miei tifosi da sempre, quelli forse per una notte o qualche minuto. E’ stato emozionantissimo uscire dallo stadio tra gli applausi di un pubblico così esigente».

