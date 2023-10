Patrice Evra ha parlato in zona mista dopo l’evento organizzato dalla Juventus per i 100 anni della famiglia Agnelli

(inviato al Pala Alpitour) – Patrice Evra ha parlato così dopo l’evento organizzato dalla Juventus per celebrare i 100 anni della famiglia Agnelli.

MAGLIA DELLA JUVE – «Portare questa maglia ti fa capire che giocare per la Juventus è speciale. Vedere Platini, Zizou, Alex e tutti questi mostri è un privilegio giocare queste partite».

JUVE DA SCUDETTO – «Quando giochi alla Juve devi vincere trofei. C’è stato un momento di transizione. Hai bisogno di personalità, carattere e talento. I giovani devono crescere, però poteva essere peggio per tutta la negatività che c’è attorno. La Juve tutti i giorni ha la pressione. Ai tempi se non facevamo gol la gente non era contenta ma è così».

POGBA – «Non so nulla. Stasera vado a vederlo, non so cosa succede».

