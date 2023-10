Vlahovic chiede un selfie al suo idolo Zidane: l’emozione del bomber dopo il Together A Black and White – VIDEO

Vlahovic come un tifoso “qualunque” ha chiesto a Zidane un selfie per ricordare questo incontro dopo il Together A Black and White.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus (@juventus)

L’attaccante serbo della Juve, come mostra un video pubblicato dal club via Instagram, è apparso molto emozionato nel poter conoscere da vicino uno dei suoi idoli di infanzia.

The post Vlahovic chiede un selfie al suo idolo Zidane: l’emozione del bomber – VIDEO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG