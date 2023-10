Simone Pepe ha parlato in zona mista dopo l’evento organizzato dalla Juventus per i 100 anni della famiglia Agnelli

(inviato al Pala Alpitour) – Simone pepe ha parlato così dopo l’evento organizzato dalla Juventus per celebrare i 100 anni della famiglia Agnelli.

EMOZIONI – «Un’emozione grandissima far parte di questa società con tutti questi campioni. Non si può descrivere. Ho lasciato tutto perchè poi quando vai via dalla Juve dopo cinque anni ti leghi tantissimo e quando torni resti in famiglia, è fantastico».

SCUDETTO – «La Juve può lottare per lo Scudetto. Ha il vantaggio di giocare domenica dopo domenica».

