Massimo Carrera, ex difensore della Juventus, ha parlato in zona mista dopo l’evento Together a Black and Whiter

(Marco Baridon inviato al Pala AlpiTour) – Carrera ha concesso un’intervista in zona mista dopo Together A Black and White al Pala AlpiTour per celebrare i 100 anni di presidenza Agnelli alla Juve.

SERATA – «Sempre un piacere indossare la maglia della Juventus. Ci sono i valori di andare in campo e indossare la maglia, penso sia quello. Ho sempre pensato che non conta il nome dietro la schiena ma lo stemma sul cuore».

RICORDI DELL’AVVOCATO – «Quando andavamo a Villar Perosa e andavamo a trovarlo a casa sua. Ci parlava delle partite».

DOVE ARRIVERA’ LA JUVE – «Il campionato è iniziato, anche le altre non brillano. E’ un campionato lungo».

