Torricelli in zona mista: «Serata speciale, bello ritrovare tanti amici. Gol? Ogni tanto pesco un jolly anche io» – VIDEO

(Marco Baridon inviato al Pala AlpiTour) – Torricelli ha concesso un’intervista in zona mista dopo Together A Black and White al Pala AlpiTour per celebrare i 100 anni di presidenza Agnelli alla Juve.

LA SERATA – «Piacevole, ricca di emozione e tanti colori bianconeri. Ritrovare l’affetto dei tifosi dopo così tanto bello. Ritrovare gli amici di mille battaglie è altrettanto bella. Una serata speciale».

IL GOL – «Ogni tanto qualche jolly lo pesco anche io e stasera l’ho pescato».

LA JUVE IN CAMPIONATO – «Può fare molto bene, deve crescere sotto certi punti di vista però l’ossatura c’è. Ha spazio per lavorare in settimana per preparare la partita. Credo possa fare un ottimo campionato».

UN TORRICELLI NELLA SQUADRA DI ALLEGRI – «Non mi piace fare paragoni con me e giocatori di altri tempi. Io credo nell’unicità di ogni singolo giocare. Nella rosa attuale ci sono grandissimi giocatori e speriamo che lo dimostrino per tutta la stagione».

RITROVARE GLI EX COMPAGNI – «Ci divertiamo tanto, non in campo perché c’è solo lo spirito di una volta, non le gambe…Però la goliardia e la voglia di stare insieme e divertirsi l’avete vista tutti».

The post Torricelli in zona mista: «Serata speciale, bello ritrovare tanti amici. Gol? Ogni tanto pesco un jolly anche io» – VIDEO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG