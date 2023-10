Ravanelli in zona mista: «Il ricordo di Vialli una grande emozione. Questa Juventus può arrivare lontano» – VIDEO

(Marco Baridon inviato al Pala AlpiTour) – Ravanelli ha concesso un’intervista in zona mista dopo Together A Black and White al Pala AlpiTour per celebrare i 100 anni di presidenza Agnelli alla Juve.

LA SERATA – «Ce l’abbiamo nel cuore, anche stasera è stato veramente bello. La cornice del pubblico, quello che ha organizzato la società per i 100 anni, è stato un evento fantastico. Poterci ritrovare il con mister e gli ex compagni di squadra…è stata una serata davvero particolare».

LA JUVE IN CAMPIONATO – «Può arrivare lontano. Adesso arriva una partita importante col Milan a San Siro dopo la vittoria nel derby, arriva al momento giusto. Credo che la Juve possa fare veramente bene».

MILAN SENZA THEO E MAIGNAN – «Sono due giocatori fondamentali per il Milan e non è facile rimpiazzarli anche se ha una grande rosa. Sono due giocatori su cui il Milan basa la sua forza. Saranno assenze pesanti, la Juve può approfittarne».

CHIESA E VLAHOVIC – «Chiesa e Vlahovic sono giocatori che spostano gli equilibri, importantissimi per la Juve. Recuperarli sarà fondamentale per andare a San Siro e vincere la partita».

IL RICORDO DI VIALLI – «Grande emozione, è stato il momento più bello della serata ricordare il nostro capitano».

