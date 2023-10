(Marco Baridon inviato al Pala AlpiTour) – Davids ha concesso un’intervista in zona mista dopo Together A Black and White al Pala AlpiTour per celebrare i 100 anni di presidenza Agnelli alla Juve.

LA SUA JUVE – «Eravamo molto uniti, come una famiglia. Poi abbiamo vinto».

JUVE DA SCUDETTO – «E’ ancora presto, il campionato si può sempre vincere. Io penso che marzo si vedrà, ora siamo solo ad ottobre. L’Inter spinge, però il percorso è ancora lungo».

IDOLO PLATINI – «Platini è uno che mi ha fatto felice da piccolo. E’ bello vedere che anche lui è venuto per questa serata. Tanti giocatori della mia epoca erano fan di Platini».

UN OLANDESE DA CONSIGLIARE ALLA JUVE – «In questo momento no».

L’OBBLIGO DELLA VITTORIA – «La forza della Juve è sempre stata la squadra. Quando ha vinto c’era sempre una grande squadra. Deve tornare una grande squadra. Uno o due giocatori fanno la differenza, però gli altri lavorano affinché quelli facciano la differenza. Non è questione di quale giocatore mi piace, ma che devono giocare come squadra e sapere che qui alla Juve si deve vincere. E’ molto semplice: se non sei in grado di farlo, prendi la valigia…».

