Del Piero in zona mista: «Non sono mai andato via dalla Juve. Chi lo sa cosa riserverà il futuro… » – VIDEO

(Marco Baridon inviato al Pala AlpiTour) – Del Piero ha concesso un’intervista in zona mista dopo Together A Black and White al Pala AlpiTour per celebrare i 100 anni di presidenza Agnelli alla Juve.

IL RACCONTO DELLA SERATA – «E’ stata una bellissima serata per tutti. Io ovviamente sono contentissimo di quel che è stata la ricezione e il benvenuto che mi hanno sempre dato e dimostrato ancora una volta i tifosi. E’ stato stupendo per tutti, per chi c’era, per chi rappresentiamo noi, i giocatori che sono passati per i 100 anni della famiglia, per tutte le persone che hanno lavorto in questo club, i tifosi. Abbiamo vissuto insieme questo percorso, io per 19 anni, altri per meno. E’ stata bella, emozionante, di gioia, di felicità. Penso per tutti sia stata divertente».

IL PROSSIMO GIRO DI CAMPO – «Non lo so, non ne ho idea. Non si può fare autografi a tutti. E’ bello ritrovarsi e salutare per poter ringraziare. Non c’è nulla di scontato che la gente viene qua a cantare il mio nome o quello di un altro. E’ la loro riconoscenza per quel che hanno fatto e dimostrato i giocatori in campo. Non stasera, anche se qualcuno ha giocato decisamente bene, ma nel corso della carriera bianconera e per quel che hanno rappresentato. E’ stato carino salutarli e trovare un momento per condividere con i tifosi la serata».

RITORNO ALLA JUVE POSSIBILE – «In realtà non sono mai andato via. Quel che si è instaurato in 19 anni qua è qualcosa di unico, non im sento di essere andato via. E’ ovvio che le strade si sono divise, ma chi lo sa cosa ci riserverà il futuro… La dimostrazione di stasera è l’unione e il piacere mio a stare qui e i tifosi con me».

LE VOCI DELL’ARABIA – «Non ne parlerei stasera».

LA JUVE DOPO 8 GIORNATE IN CAMPIONATO – «Sono poche, è l’inizio. Però la squadra è lì sopra e questa è la cosa più importante. Quelli che sono gli obiettivi non sta a me dirlo, è giusto che se la vedano loro».

