La rivelazione su Massimiliano Allegri dopo la vittoria della Juventus nel derby. Ma c’è anche chi gli muove un rimprovero

Come riferisce il Corriere dello Sport, Massimiliano Allegri si aspettava di vincere il derby proprio in questa maniera. Una gara sofferta nel primo tempo e più comoda nel secondo. Ma una vittoria simile non si spiega solo con l’ingresso di Milik nella ripresa.

Il quotidiano sottolinea infatti i due erroracci di Milinkovic-Savic sui due gol dei bianconeri, dopo un primo tempo giudicato “insignificante”. Una Juventus bloccata da Juric ma che, dal canto suo, non aveva mai dato la sensazione di azzannare il match.

The post Allegri, la rivelazione: «Si immaginava di vincere così. Ma c’è da rimproverargli una cosa» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG