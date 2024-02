Allegri lancia una frecciatina alle rivali: «Ci sono squadre che sono rimaste 6-7 anni fuori senza la Champions». Le parole del tecnico bianconero

Max Allegri ha parlato in conferenza stampa del periodo negativo della sua Juventus e ha lanciato una frecciatina alle rivali, tra cui il Milan. Ecco le parole del tecnico bianconero:

PAROLE – «Non è assolutamente frustrante. Sono stato fortunato a vincere tanti trofei e allenare squadre che mi hanno regalato i trofei. La realtà però cambia anche dai cicl che apri e chiudi. Per cambia anche il punto di vista da dove vedi le cose: la Juventus è 2 anni che non vinciamo un trofeo, però abbiamo ancora la Coppa Italia in ballo, non ci hanno fatto giocare la Champions non per detemeriti della squadra ma per altre problematiche. La società ha chiesto determinate cose e le stiamo portando avanti con i nuovi dirigenti. Dal 2011, ad oggi, la Juve non è rimasta mai fuori dalla Champions, parlando di risultati sportivi, e non è cosa da poco quando ristrutturi. Altre squadre, invece, sono rimaste 6-7 anni fuori senza la Champions, non è scontato. Nonostante la Juve sia una squadra abituata a vincere trofei e quando ti abitui e non vinci devi fare qualcosa in più perchè ci sono gli avversari, siamo stati sempre in Champions Ora dobbiamo cercare di farlo anche quest’anno, mancano ancora tanti punti, dobbiamo ripartire domani e fare punti da qui al 26 di maggio».

