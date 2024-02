L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri si toglie il capello di fronte al rendimento dei nerazzurri.

Massimiliano Allegri ha parlato anche di Inter nella conferenza stampa di vigilia di Juventus-Udinese. “L’Inter era la favorita, non bisognava aspettare la partita con la Roma. Abbiamo fatto 53 punti, dobbiamo tornare alla vittoria domani che è importante, ci allontaneremmo in modo importante dal quinto posto. Si tornerebbe alla vittoria ed è importante e torneremmo a -4 dall’Inter che è un altro dato di fatto. Facciamo il nostro percorso, l’Inter sta facendo cose straordinarie, nel 2024 credo abbia giocate 7 partite e vinte tutte. Noi dobbiamo fare un passo alla volta, domani cerchiamo di tornare alla vittoria”.

As Roma 04/12/2015 – campionato di calcio serie A / Lazio-Juventus / foto Antonello Sammarco/Image Sport

nella foto: Massimiliano Allegri

Lo stato d’animo

“La vittoria dell’Inter deve farci essere ancora più motivati, vincendo allungheremmo sulla quinta in classifica e torneremmo a meno 4. Per giocare la Champions l’anno prossimo quella di domani è una partita non decisiva ma molto importante”.

Sul derby d’Italia

“Rimpianti no, abbiamo fatto una buona partita. L’ho analizzata subito dopo il fischio finale: primo tempo equilibrato, c’è stata l’occasione di Dimarco, il gol di Thuram, poi noi abbiamo avuto l’occasione con Vlahovic; nella ripresa si è spaccata la partita e abbiamo rischiato di subire gol e potevamo farne noi, abbiamo avuto occasioni favorevoli. In questo momento c’è la squadra più forte in testa al campionato. Non lo dico ora, è favorita dall’inizio e lo sarà fino alla fine. Noi dobbiamo fare il nostro percorso, dobbiamo tornare a vincere domani perché abbiamo fatto solo un punto nelle ultime due partite”.

L'articolo Allegri: "L'Inter era la favorita anche prima, sta facendo cose straordinarie" proviene da Notizie Inter.

