L’allenatore della Juve Massimiliano Allegri ha rilasciato delle dichiarazioni sulla lotta scudetto: parlando anche dell’Inter

Intervenuto in conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha parlato così della lotta scudetto coinvolgendo anche l’Inter.

LE PAROLE –

VINCERE IL CAMPIONATO – «La favorita è sempre quella che vince l’anno prima. Il Napoli ha un giocatore importante come Osimhen che sposta gli equilibri di una partita. Il Napoli resta la favorita, Milan e Inter sono altre due squadre attrezzate anche per la vittoria del campionato. Noi dovremo arrivare a dicembre nelle migliori condizioni. La stagione è lunga e gli imprevisti sono tanti…(CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE)»

