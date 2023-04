Massimiliano Allegri esclude totalmente una cosa in vista del match di domani sera contro lo Sporting Lisbona: le sue parole

Massimiliano Allegri esclude totalmente che la Juve domani possa andare all’Alvalade per difendere il vantaggio.

DIFENDERE L’1-0 – «Domani è impensabile giocare per difendere il vantaggio di 1-0. Dobbiamo cercare di fare goal. Ci saranno momenti in cui dovremo difenderci come squadra e fare meglio dell’andata».

