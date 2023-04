Alessandro Sersanti, centrocampista della Juventus Next Gen, ha ammesso la grande delusione per la sconfitta in Coppa Italia

Alessandro Sersanti, centrocampista della Juventus Next Gen, ha parlato nel format We The Next Gen della sconfitta in finale di Coppa Italia di Serie C.

«Perdere così ci ha fatto male» è stata l’ammissione del giocatore bianconero, visibilmente deluso dal doppio ko contro il Vicenza.

