Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha risposto così alle domande sulla Champions League.

NOSTALGIA PER LA CHAMPIONS – «Non c’è nostalgia per la Champions. Siamo in Europa League, è una competizione importante, vincere ci permetterebbe di accedere alla Champions League e soprattutto sarebbe una soddisfazione per il lavoro fatto dal gruppo. Ci sono rimasti due trofei, l’Europa League e la Coppa Italia. Non è semplice, perché vincere è una cosa straordinaria. La Juve aveva fatto diventare il vincere una cosa normale ma non è assolutamente così».

