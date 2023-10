Il tecnico della Juve, Massimiliano Allegri, dopo la vittoria contro il Torino è tornato a parlare degli obiettivi stagionali

Al termine del derby vinto dalla Juve contro il Torino per 2 a 0, il tecnico dei bianconeri, Massimiliano Allegri, manda un nuovo messaggio alle rivali per lo scudetto come Inter e Milan.

OBIETTIVO STAGIONALE – «Sempre quello, ma non preclude il sognare altre cose perchè siamo alla Juventus. Stasera è stata una bella partita ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra, riportando la normalità della Juventus che è quella di vincere. L’atteggiamento è stato quello giusto. Ai giocatori ogni tanto va ricordato, c’è la memoria corta. Ora c’è la sosta e al ritorno ci sarà una bellissima partita contro il Milan».

COSA MANCA PER LO SCUDETTO – «Dobbiamo fare tante cose in più. I difensori hanno difeso bene di reparto, non abbiamo concesso nulla. Abbiamo difeso bene gli spazi e negli uno contro uno, poi la gestione di palla va fatta meglio. Quando hai palla devi muoverti, altrimenti devi fare una buona fase difensiva e non è facile. E’ una squadra giovane, con giocatori con meno esperienza. Yildiz diventerà meraviglioso, difficile trovare uno che stoppa la palla come lui. Kean ha fatto una gara importante, sono contento che è stato convocato. C’è entusiasmo, ma bisogna che lo stadio sia sempre così perché ne abbiamo bisogno».

L’INTERVISTA INTEGRALE DI ALLEGRI.

L’articolo Allegri: «L’obiettivo stagionale resta uguale ma si può sognare altro, lo scudetto…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG