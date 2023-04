Allegri: «Mi piace giocare col centrocampo a 3, ma ogni tanto…». L’allenatore della Juve spiega la sua scelta

Allegri ai microfoni di Sky Sport ha spiegato la scelta di giocare col centrocampo a 3 contro lo Sporting. Queste le parole dell’allenatore della Juve.

CENTROCAMPO A 3 – «A me piace molto giocare coi tre centrocampisti, anche per le caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione. Abbiamo fatto bene ma ogni tanto cercavamo questa giocata in area ma quando sei lì devi anche avere pazienza. Poi dietro Alex Sandro più fermo e Cuadrado libero di andare. La squadra ha giocato bene a livello tattico».

