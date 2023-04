Cuadrado a Sky: «Meritiamo la finale di Europa League. Quei punti li abbiamo guadagnati sul campo». Le parole del giocatore della Juventus

Juan Cuadrado, esterno della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo la gara con lo Sporting.

PRESTAZIONE – Siamo contenti per il risultato. Sapevamo che sarebbe stato difficil ma abbiamo lottato e difeso da squadra. Siamo andati in vantaggio contro una grande squadra che gioca un bel calcio. Avevamo la determinazione per superare il turno e ce l’abbiamo fatta.

VINCERE EUROPA LEAGUE – Puntiamo alla finale, abbiamo una grandissima squadra. Questo è un obiettivo bellissimo per noi dopo tempo che non siamo in una finale. Dobbiamo dare il duecento percento per noi e per quello che abbiamo passato, lo meritiamo. Dobbiamo fare il massimo per noi, per i tifosi e per la società.

RESTITUZIONE PUNTI – Mancano ancora dei dettagli, ma sono contento per la restituzione dei punti. Speriamo si rimanga così. Quello che abbiamo fatto lo abbiamo guadagnato sul campo.

È stato un gol bellissimo, quasi uguale a quello della Lazio. Lo sento spesso

