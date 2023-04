Paolo Rossi raccontato da Tommaso Mancini: «Mi ha trasmesso la sua umiltà e mi ha dato questi consigli». Le parole dell’attaccante della Juve Primavera

Tommaso Mancini, attaccante della Juve Primavera, ha parlato in esclusiva a JuventusNews24.com.

Esordio in Serie B a 16 anni con il Vicenza, come fece circa 38 anni prima Roberto Baggio il 5 giugno del 1983 in C1. Lui e Paolo Rossi hanno segnato la storia del calcio, vestendo come te ora le maglie di Vicenza e Juve. Rappresentano e han rappresentato per te dei modelli nel corso della tua crescita

«Non posso sicuramente paragonarmi a dei giocatori di quel livello. Hanno vinto un Pallone d’Oro a testa, non c’è niente in più da raccontare su di loro. Ho avuto la fortuna di conoscere Paolo Rossi, mi ha dato dei consigli da attaccante. Mi ha spiegato com’è Vicenza, una società stupenda dove sarei potuto crescere e sarei potuto rimanere fin da piccolo. Mi ha detto di rimanere lì perché potevo crescere, potevo migliorare, e poi sarei potuto andare a giocare nei grandi club. Mi ha trasmesso la sua umiltà fin dai primi discorsi che abbiamo fatto, è stato un’ispirazione e una fortuna averlo conosciuto».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI JUVENTUSNEWS24 A TOMMASO MANCINI

The post Paolo Rossi raccontato da Tommaso Mancini: «Mi ha trasmesso la sua umiltà e mi ha dato questi consigli» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG