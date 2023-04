Dusan Vlahovic non riesce a mettere dentro a porta vuota il possibile 2-1: grande occasione per la Juve per tornare avanti

Grande occasione dopo una decina di minuti del secondo tempo per la Juventus per tornare avanti all’Alvalade, ma Dusan Vlahovic non l’ha sfruttata.

Di Maria imbuca splendidamente per Cuadrado che in scivolata serve il numero 9 tutto solo a centro area, ma il serbo, anche per la forza con cui gli arriva la palla, non riesce a mettere dentro a porta vuota.

