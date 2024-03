Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN dopo il fischio finale di Juve Atalanta.

MANCA UN KOOPMEINERS AL CENTROCAMPO – «Oggi abbiamo impostato la partita cercando di costruire a quattro dietro, per trovare spazi davanti dato che loro giocano ad uomo. Cambiaso viene molto dentro al campo, McKennie è bravo negli inserimento. Se ci manca un Koopmeiners? No, assolutamente no. Diciamo che oggi siamo stati un po’ polli sulla punizione e leggeri anche in occasione del secondo gol. Non sembra ma questo risultato vale molto».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA DI ALLEGRI POST JUVE-ATALANTA

The post Allegri non pensa a Koopmeiners: «Se ci manca uno come lui? Assolutamente no, polli noi sui gol» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG