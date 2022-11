Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato del possibile obiettivo scudetto: le parole dell’allenatore ex Milan

Intervistato da DAZN, Max Allegri, tecnico della Juventus, ha dichiarato:

«In questo momento vediamo chi è avanti, siamo a due punti dal quarto posto. Il Napoli fa cose straordinarie, poi dopo la sosta non so cosa succede. Obiettivo? E’ quello di fare il massimo. Non si deve pensare che sia finita e che abbiamo risolto tutto. Bisogna lavorare. Fatte ottime cose ma si può migliorare. Un passettino alla volta».

