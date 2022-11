Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato dopo la sconfitta contro la Juventus: l’obiettivo ora non è lo scudetto

Intervistato da DAZN, Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha dichiarato:

«L’Inter deve puntare ad avere ancora più continuità. Davanti tutte corrono, questa sconfitta fa male per l’importanza della partita ma fra due giorni siamo di nuovo in campo. Il ko può portare delle scorie ma dobbiamo essere bravi a ripartire nel migliore dei modi. Stavolta non abbiamo segnato dopo esserci riusciti per 24 partite consecutive»

