Allegri pensa già all’Inter: «Noi favoriti? No, ci servirà fortuna». Le parole verso la semifinale di Coppa Italia

Allegri in conferenza stampa ha fatto un passaggio anche sull’andata della semifinale di Coppa Italia che la Juve giocherà martedì prossimo contro l‘Inter.

FAVORITI CON L’INTER – «Assolutamente no, non siamo favoriti è una sfida da 50/50. L’inter è una squadra forte, la Coppa Italia ha poi una storia a sé. Dobbiamo fare due grandi partite ed essere anche un pizzico fortunati per andare in finale».

