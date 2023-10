La conferenza stampa dell’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri dopo la partita contro l’Atalanta.

SULLA PARTITA – «Abbiamo fatto gli ultimi 20 minuti, sbagliando però molti passaggi. Stasera è stata una partita molto difficile per noi: sono contento per il risultato portando un punto che ci consente di fare classifica, affrontando una grande squadra come l’Atalanta. Il primo tempo abbiamo gestito la palla in un certo modo però non dobbiamo dimenticarci che abbiamo affrontato una squadra molto forte».

CHIESA E PUNTI SU CUI MIGLIORARE – «E’ stata una partita a specchio come quella contro il Lecce: ci siamo dimostrati una squadra comunque solida, per quanto dobbiamo migliorare alcune cose. Chiesa Oggi era abbastanza sereno. Per lui è stata una partita comunque particolare, però comunque sta facendo abbastanza bene».

AVVERSARIE E NUOVE LEVE – «Inter rispetto alla Juventus? Noi dobbiamo cercare sempre di fare il massimo. Siamo all’inizio di un nuovo ciclo con giocatori giovani e d’esperienza. Weah, Cambiaso e tanti altri: solo giocando di squadra potremmo fare la differenza, anche per superare i momenti di difficoltà».

CONDIZIONI CAMBIASO – «Ha ricevuto una bella botta, però comunque sta bene. Cambiaso è un ragazzo che sta crescendo, si sta impegnando molto e sono convinto che sarà importante per questa squadra».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG