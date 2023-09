Allegri raccontato da Weah: «Tecnico puntiglioso che cura molto i dettagli». Le parole dell’esterno americano

Timothy Weah, nuovo arrivato in casa Juventus, si è raccontato sui quotidiani questa mattina. Le sue parole su Allegri.

ALLEGRI – «Lui è un tecnico puntiglioso, che cura molto i dettagli. Proprio quello che serve a me per crescere ancora e per essere sempre motivato. Ed è divertente quando prova a parlare in inglese, anche se fa più ridere se scherza in italiano!».

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA INTEGRALE A TIMOTHY WEAH

The post Allegri raccontato da Weah: «Tecnico puntiglioso che cura molto i dettagli» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG