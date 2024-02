Allegri ribadisce: «Noi dobbiamo arrivare in Champions League». Le parole alla vigilia di Inter-Juve

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Inter–Juve. Le sue dichiarazioni.

SNODO DECISIVO – «Domani non è un snodo decisivo per il campionato. Con i 3 punti te fai due punti e loro due vittorie e ti rubano 4 punti in una settimana… Ripeto: noi dobbiamo fare un passo alla volta, dobbiamo arrivare in Champions che è il nostro obiettivo. Quando ci sono queste partite, la settimana prima è bello perché tutti parlano e tutti dicono… Domani i ragazzi devono giocare sereni, divertirsi e giocare una bella partita su quelli che sono i nostri limiti sapendo che siamo in una bella condizione».

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI PRE INTER JUVE

The post Allegri ribadisce: «Noi dobbiamo arrivare in Champions League» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG