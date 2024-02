Rabiot Inter, Allegri lo blinda: «Nessun fastidio. È un giocatore pesante per noi». Le parole in conferenza stampa

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter–Juve. Le sue dichiarazioni su Rabiot.

VOCI DI MERCATO RABIOT-CAMBIASO – «Fastidio no. Rabiot è un giocatore importante, pesante nello spogliatoio e in campo ed è della Juventus e sono contento di averlo a disposizione. Cambiaso, sono voci e non ne parlo.. ma fanno piacere perché danno valore al lavoro fatto con i giovani e la dirigenza deve essere contenta e questo può dare un futuro alla Juventus».

