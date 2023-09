Massimiliano Allegri ribalta la Juve. Non solo Fagioli: altri calciatori bianconeri possono cambiare ruolo in gare ufficiali

Non solo Fagioli. Come scrive l’edizione odierna de La Stampa, Massimiliano Allegri è ancora in fase di sperimentazione per la sua Juve, che potrebbe presto vedere alcuni giocatori in ruoli inconsueti.

Iling-Junior, ad esempio, è stato provato nel ruolo di mezz’ala nella seduta di lavoro di ieri mattina, così come Filip Kostic è stato portato nella posizione di terzino sinistro. E Timothy Weah? Non è una novità per lui fare l’ala offensiva, ma nel 3-5-2 non troverebbe spazio in quella zona di campo.

