Tra Domenico Berardi e la Juve, forse, non si celebrerà mai un matrimonio, ma non si può certamente dire che entrambe le parti non abbiano provato a venirsi incontro. In estate, specialmente, quando il capitano del Sassuolo si era finalmente convinto a tentare il grande salto in un top club, poi sfumato di fronte alle altissime richieste di Carnevali e dello stesso club neroverde, che per l’ennesima stagione in Serie A può contare ancora una volta sull’apporto del suo cannoniere principe. Non triste, ma certamente amareggiato per aver accarezzato nuovamente il sogno di unirsi alla Vecchia Signora, che ritroverà invece ancora una volta da avversario nel pomeriggio di sabato, quando andrà in scena il match valido per la quarta giornata di campionato.

E’ singolare ricordare come, nel 2015, a dire no a questo trasferimento fu lo stesso calciatore calabrese, che allora non si sentiva pronto a lasciare la sua zona di comfort, lasciando campo libero all’amico Zaza, che all’ombra della Mole riuscì a portare a casa uno Scudetto, anche se solamente nel ruolo di comprimario.

Gli anni poi sono passati, ma non gli schieramenti: ora infatti Mimmo proverà a battere ancora una volta Madama che, però, dal canto suo non avrebbe perso ancora del tutto le speranze di poterlo mettere sotto contratto in un prossimo futuro. Stando a quanto riferisco infatti gli ultimi rumors di calciomercato, nei prossimi mesi Giuntoli potrebbe tornare all’assalto per regalare ad Allegri un nuovo importante tassello per completare il suo attacco, con l’obiettivo non del tutto nascosto di lottare per quello Scudetto che a Torino manca ormai da troppo tempo. Una freccia in più nell’arco del tecnico juventino che, non è mistero, si immaginava già un 3-5-2 con l’azzurro (e Lukaku?) a fare da collante tra centrocampo e centravanti. Oggi ancora rivale, domani…

