Dopo neanche un quarto d’ora di gioco di Atalanta-Juve Massimiliano Allegri ha subito da ridire ai suoi ragazzi.

Il tecnico ha richiamato McKennie, preso sempre in mezzo dalle sovrapposizione degli avversari sulla sua fascia. In questo caso l’americano deve parlare di più con Fagioli per farsi aiutare nel coprire gli spazi.

