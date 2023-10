Marco Parolo, a Dazn, ha così analizzato gli obiettivi stagionali della Juve.

LE PAROLE – «Per la Juve è vista Scudetto, la squadra deve metteris in testa di lottare per quello e credo che nello spogliatoio ne parlano. Da fuori l’obiettivo è quello, oggi è chiamata a una grande prova contro una squadra come l’Atalanta che è in forma».

