Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri si dice contento della prestazione della sua squadra anche se non parla degli episodi arbitrali.

Massimiliano Allegri a DAZN esprime il suo parere su Juventus-Inter indicando l’obiettivo di fine stagione e anche della prossima. “Il rigore? Evitiamo di dire delle cose che non servono, io parlerei della prestazione della squadra: abbiamo fatto una bella partita. Abbiamo creato molto, peccato per la sconfitta: è stata una bella Juventus, questa squadra ha margini e sta migliorando”.

“Abbiamo trovato più le punte, abbiamo giocato una bella partita a livello tecnico: si può dire definitivamente che siamo tagliati fuori dallo scudetto. Dobbiamo cercare di fare più punti possibili per tenere il quarto posto e prepararci per l’anno prossimo per partire per vincere il campionato. Ci sono tutti i presupposti per far sì che l’anno prossimo partiremo per vincere il campionato: avremo un anno passato insieme e faremo sicuramente meglio. Ci restano sette partite e dobbiamo mantenere il quarto posto.

