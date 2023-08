Allegri rimpiange l’Arabia La sua risposta in conferenza alla vigilia di Juve Bologna sul suo possibile addio

Allegri durante la conferenza stampa alla vigilia di Juve Bologna ha risposto ad una domanda riguardo il suo possibile addio per andare ad allenare in Arabia.

ARABIA – «Rimpianto? No, ho fatto un contratto di quattro anni alla Juve. Andare via quest’anno dopoché la squadra era cambiata in tanti giocatori… Il mio obiettivo, quando andrà via dalla Juventus, è quello di lasciare una squadra che abbia un futuro e possa lottare per la vittoria. L’Arabia è una realtà, hanno preso giocatori di alto livello ma anche medi, quindi stanno facendo le cose fatte bene. Io non sono preoccupato. Il mondo è globalizzato, bisogna osservare e farci i conti. La storia parla chiaro: cinquanta anni fa la Cina era lontana anni luce e ora vicina, lo stesso la Russia quaranta anni. Bisogna guardare e farci i conti».

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI PRE JUVENTUS BOLOGNA

