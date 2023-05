Allegri risentito coi dirigenti Juve: non l’hanno coinvolto! Due mosse di Calvo e Scanavino hanno irritato il tecnico bianconero

Ci sarebbero delle frizioni, spiega La Gazzetta dello Sport, tra Massimiliano Allegri e i dirigenti della Juventus. Il tecnico non ha gradito che la dirigenza non lo abbia coinvolto nella scelta del diesse e di aver scoperto solo a cose fatte che Calvo e Scanavino avevano raggiunto un accordo con Giuntoli.

Max non ha preso bene neanche le voci sui sondaggi con altri allenatori come Palladino e Tudor. Per questo vorrebbe tutelarsi mantenendo intorno a sé gli uomini della vecchia dirigenza come Cherubini e Manna anche in caso di arrivo di un direttore sportivo non segnalato da lui.

