Caso Juve, Barbano contro la Giustizia Sportiva: «Contraddizioni irrisolubili, è una sentenza sartoriale». L’attacco a un sistema non affidabile

Sul Corriere dello Sport Alessandro Barbano attacca e criticamente aspramente il sistema della Giustizia Sportiva per la gestione del caso Juventus.

Il commento: «La sentenza che stasera, a poche ore dalla gara di Empoli, butterà la Juventus fuori dalle Coppe rischia di mostrare una volta di più il volto irrazionale della giustizia sportiva. Non solo per la tempistica che, a tre turni dal termine, pare a orologeria, e che, nonostante risponda al principio di effettività sancito dal codice di giustizia sportiva, sarebbe stato più logico differire alla fine del campionato. Ma per il fatto che la sua misura porta con sé due contraddizioni irresolubili. La prima riguarda gli effetti: per essere afflittiva, come prescrive lo stesso codice, la pena non può essere prevedibile, contraddicendo in tal modo uno dei principi cardine di qualunque credibile sistema sanzionatorio. La prevedibilità imporrebbe che chi commette un illecito sappia preventivamente a che cosa va incontro. Mentre in questo caso la misura della pena non è determinabile a priori, rispondendo alla necessità di cagionare un danno effettivo alla Juventus. Da qui l’esito, a cui sembra doversi giungere, dei dodici punti, necessari a negarle la qualificazione in Champions, quand’anche riuscisse a battere il Milan nel confronto diretto del prossimo turno. Quella che va configurandosi è una sentenza sartoriale, cioè cucita sulla classifica attuale della squadra da punire. Ma quando un effetto avverso di un provvedimento dell’autorità non è prevedibile, il sistema che lo irroga non è affidabile. Con l’effetto di far crollare la fi ducia di tutti coloro che vi hanno aderito».

