Processo Juve LIVE: tutti gli aggiornamenti sul caso plusvalenze. La Corte federale d’Appello partorirà una nuova sentenza

È il giorno del giudizio in casa Juventus. Prevista per oggi, presso la Corte federale di Appello della Figc, l’udienza – che si svolge da remoto – per la rimodulazione della sanzione al club bianconero per il caso plusvalenze. Il 20 aprile il Collegio di Garanzia del Coni aveva rinviato alla corte il procedimento, per la ridefinizione del -15 inizialmente inflitto ai bianconeri.

Ore 09.55 – A Roma presente il presidente bianconero Ferrero. Nonostante l’udienza si svolga da remoto, a Roma è presente il presidente del club bianconero Gianluca Ferrero

Ore 09.00 – Caso Juve, il club pronto a combattere: con sentenza troppo dura si torna al Collegio

Ore 08.00 – Plusvalenze Juve, La Stampa: penalizzazione tra gli 11 e i 13 punti. Il verdetto durante la partita

