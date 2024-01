Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa, pensiero anche per la famosa frase sull’Inter

Intervenuto in conferenza stampa prima della prossima gara della Juventus (contro il Lecce), Allegri ha fatto il punto della situazione sulla squadra bianconera. Pensiero anche all’Inter, e la ormai famosa frase in ottica scudetto su “guardie e ladri”.

ESTERNI E POSIZIONE CAMBIASO – «Nessuna gerarchia è scontato, perchè Cambiso ha giocato da mezz’ala. E’ cresciuto molto, un giocatore importante per noi».

SORPASSO – «Domani dobbiamo vincere la partita innanzitutti. Domani obiettivo primario non prendere gol e saremo avvantaggiati. Sul campionato, dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo: la quota Champions ».

VLAHOVIC – «Dusan è cresciuto molto in campo e comem gioca le partite, un altro passo avanti verso la completa maturità ».

PRIMO POSTO – «Magari la mia battuta ha fatto divertire, ma era una battuta, una metafora. Come i giochi da bambino. Noi giochiamo per raggiungere la Champions ».

JUVE CHE SCAPPA – «Parlare ora di primo posto… giochiamo la partita prima e vediamo come va perchè mancano tante partite. L’Inter bìva forte ed è favorita per lo Scudetto. Vincere a Lecce è complicato, l’anno scorso abbiamo vinto solo 1-0. Vincere le partite, dopo sono tutti bravi, è complicato e partiamo da 0-0 ».

TORTU – «Può venire ad allenerarsi con noi. Ci sono cavalli che mettono paraocchi e altri no. Ci sono quelli che gli danno fastidio. La Juve non ha paraocchi, i ragazzi mi sono piaciuti per la serenità e sicurezza nell’ultima partita. Quello fatto fino ad oggi non conta niente, conta domani sera. Il calcio vive sugli equilibri e valgono i risultati. L’obiettivo importante sono la Champions e la Coppa Italia. Pensiamo passo dopo passo, lavorare e migliorare».

ASSENZA CHIESA – «Domani sono in tre Vlahovic-Milik- Yildiz, giocano in tre.».

ATTACCO E SITUAZIONE INFORTUNI – «Non abbiamo a disposizione due giocatori ma ce ne sono altri molto pronti. Rabiot, il polpaccio è rischioso, Chiesa valuteremo ».

CONSIGLI A MAZZARRI SULA CASO OSIMHEN – «Non consiglio niente, non posso dare nessun consiglio su questo»

L’articolo Allegri risponde all’Inter: «La mia frase? Era una metafora, noi giochiamo per…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG