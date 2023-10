Il tecnico della Juventus Max Allegri ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul Genoa: le dichiarazioni

Le parole di Allegri a Sky dopo la vittoria che porta la Juventus in vetta in attesa dell’Inter:

«La classifica si guarda perché dietro abbiamo preso due punti momentaneamente, ci sono poi gli scontri diretti. Presi punti anche dal quinto posto, ma soddisfazione per i ragazzi giovani che per la prima volta si trovano in testa alla classifica. Gruppo straordinario. Scudetto? Tutte le cose nella vita vanno desiderate, già che desideriamo nei primi 4 è una bella cosa. Siamo ancora lontani, ma stiamo crescendo»

L’articolo Allegri: «Scudetto? Guadagnati due punti su chi ci precede» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG