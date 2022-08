Allegri: «Scudetto? Il Milan è favorito perché sono i campioni in carica». Le parole del tecnico bianconero

Massimiliano Allegri ha commentato la corsa al titolo citando il Milan come favorita sulla carta. Ecco le parole del tecnico bianconero:

«Non possiamo essere favoriti per lo scudetto, lo dicono i risultati che sono stati fatti. Il Milan è favorito sulla carta perché sono i campioni in carica, l’Inter si è rinforzata molto e noi dobbiamo solo pensare a migliorare i punti fatti lo scorso anno e a lavorare in silenzio. Ci sono otto squadre che si divideranno scudetto, posti in Champions, in Europa League e in Conference, e una starà a casa: sono Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli, Lazio, Atalanta e Fiorentina»

