L’allenatore della Juve Massimiliano Allegri ha rilasciato delle dichiarazioni sulla lotta scudetto: parlando anche dell’Inter

Intervenuto in conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha parlato così della lotta scudetto coinvolgendo anche l’Inter.

LE PAROLE – «Di solito chi vince è favorito. Napoli è favorito per lo Scudetto, poi ci sono Inter che è una squadra forte, Milan, Lazio. È tutto da vedere, non abbiamo ancora iniziato. Tra un po’ di domeniche poi si capirà la tendenza e la prospettiva dei punti in campionato. Noi dovremo migliorare le partite in trasferta: la differenza tra noi e il Napoli, lo scorso anno, sono stati i 15 punti in trasferta. Noi ne abbiamo fatti 30, loro 45. Questa è stata la differenza del campionato…(CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE)»

