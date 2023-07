Senza impegni europei di mezzo, Allegri obbligato a lottare per lo Scudetto. Ma ad oggi questo mercato non aiuta

L’esclusione dalla Conference League proietta il mondo bianconero indietro di un decennio, fino alla prima stagione con Antonio Conte in panchina quando, senza coppe, la Juventus sorprese tutti ribaltando i pronostici e arrivando a vincere quello che sarebbe stato il primo di nove Scudetti consecutivi. La situazione odierna ricorda in gran parte quella dell’estate del 2011, anche se con una differenza neanche troppo sottile: la squadra di Allegri, a differenza di quella comandata in campo da Pirlo e dalla BBC, è ora obbligata a vincere un trofeo. Ai tempi, infatti, nessuno, neanche nelle sue più rosee aspettative, pensava che sarebbe arrivato addirittura il tricolore mentre ora, dopo due anni senza riempire ulteriormente la bacheca, la storia del club chiede obbligatoriamente almeno un trofeo. Max, dai rumors che rimbalzano dal ritiro USA, sembra credere al primo posto, ma è anche vero che a differenza delle rivali la Signora non si è rafforzata.

Con il tardivo arrivo di Giuntoli, e un buon numero di esuberi ancora da dover piazzare, questa sessione di calciomercato è inevitabilmente partita a rilento, tanto è vero che l’unico volto nuovo ad oggi è rappresentato da Timothy Weah, arrivato comunque ad inizio luglio. Le richieste sono chiare: servono rinforzi a centrocampo, lì dove l’obiettivo principale è Franck Kessié, così come sulle fasce, dove si cercano uomini di qualità per tornare a mettere il turbo sulle corsie esterne. Il tutto legato ovviamente anche al futuro di Chiesa e Vlahovic, i due big con maggiori possibilità di lasciare la Continassa nel caso in cui dovesse arrivare una buona offerta. E in entrata c’è sempre Romelu Lukaku, che la Juve l’ha scelta da tempo e, fosse per lui, sarebbe già a Torino agli ordini di mister Allegri. Insomma, nonostante qualcuno indichi la strada per il tricolore come spianata, il mercato invita alla calma in attesa di nuovi sviluppi.

