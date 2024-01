Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, ha sfidato il Milan per la Coppa Italia nella conferenza stampa pre Salernitana

In conferenza stampa alla vigilia di Juve Salernitana, Massimiliano Allegri ha lanciato la sfida alle altre pretendenti (tra cui il Milan) per la Coppa Italia.

COPPA ITALIA – «All’inizio non importa nessuno, ma poi alla fine è comunque un trofeo. Qui alla Juventus se pareggi è una catastrofe, noi dobbiamo vincere. Noi rappresentiamo la Juventus, qualunque partita va approcciata la meglio perché sappiamo bene che un pareggio con la Juve è diverso dalle altre squadre in Italia. Il bello di essere alla Juve siamo fortunati, vivere che va bene tutto non va bene».

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI ALLA VIGILIA DI JUVE SALERNITANA

