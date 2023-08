In conferenza stampa, l’allenatore della Juve Max Allegri ha parlato delle ambizioni del club in vista del campionato: le parole

Ecco lo spirito con cui la Juve di Allegri si lancerà in campionato, col primo match della stagione programmato per domani con l’Udinese.

RIVALSA PER LA SCORSA STAGIONE – «Non è una rivalsa su quanto successo nella scorsa stagione perché sono successe cose esterne. Dobbiamo pensare a lavorare, un vantaggio è stato chiuso tutto: ora possiamo concentrarci sul campo e sappiamo soprattutto che il risultato sul campo ci consentirà se giocare o no la Champions l’anno prossimo. Questo è l’obiettivo principale. Per DNA del club, per tutti i giocatori, l’allenatore e chi lavora alla Continassa, non giocarla ci lascia spiazzati».

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI ALLA VIGILIA DI UDINESE JUVE

